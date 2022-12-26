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Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів
08:54 26.12.2022 |
Федеральна рада Швейцарії повідомила про відправку в Україні 80 обігрівачів і генераторів.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.
Як зазначається, цілеспрямовані та неодноразові обстріли енергетичної інфраструктури позбавляють багато домогосподарств електроенергії, води та інших базових послуг, а зима лише погіршеє становище українців.
"Після поставки тридцяти генераторів минулого тижня, Швейцарія зараз відправляє в Україну сорок обігрівачів і стільки ж генераторів. Дирекція розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ (FDFA) придбала обладнання у Швейцарії та організувала його транспортування. Обладнання буде передано українській службі цивільного захисту" - йдеться у повідомленні.
Обладнання можна буде використовувати в наметах або у великих приміщеннях, куди мешканці зможуть прийти погрітися.
Федеральна рада Швейцарії також розглядає питання про відправку додаткової допомоги.
Швейцарська влада нагадала, що поставки є частиною більш широкого плану дій, спрямованих на допомогу українському населенню впоратися з зимою. Офіційно оголошений президентом Конфедерації Ігнаціо Кассісом на Паризькій конференції 13 грудня, цей план передбачає фінансування проєктів з швидкого відновлення енергетичної інфраструктури та житла в Україні.
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