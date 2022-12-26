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АНАЛІТИКА

Міжнародні партнери допоможуть енергосектору України на $1,5 мільярда — Шмигаль

 

Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

"Допомога енергосектору від партнерів набирає оберти. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше як 200 вантажів із енергетичним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль нагадав, що держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. Також минулого тижня уряд виділив бізнесу 400 млн грн у межах програми єРобота.

Як повідомляв Укрінформ, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Німеччина через Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) нададуть Україні 36,4 млн євро на реалізацію енергоефективних проєктів.
 

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