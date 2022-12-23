Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики України вже зібрав 155 мільйонів євро

 

Фонд підтримки енергетики України, який створений при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, вже закумулював 155 млн євро, і продовжує наповнюватись.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час виступу на річному підсумковому засіданні Президії Торгово-промислової палати України.

За його словамии, уже здійснюються закупівлі обладнання та устаткування для енергокомпаній України, відповідно до їх потреб і списків, які затверджені Міністерством енергетики України. Наразі єдиною закупівельною організацією в межах Фонду є проєкт із енергетичної безпеки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

"Ми запрошуємо українські компанії, які є виробниками чи постачальниками енергетичного обладнання, долучатись до участі в закупівлях, надавати інформацію про потенціал компанії, щоб закупівельна організація могла придбати обладнання якомога швидше. Це спростить проведення закупівель та пошук постачальників", - зазначив Демченков.

Він додав, що українські компанії матимуть пріоритет в тендерах за умови конкурентного поєднання ціни, якості та термінів постачання обладнання.

"Але з огляду на ситуацію на ринку, участь іноземних компаній також дуже важлива для постачання обладнання, яке не виробляється в Україні", - підсумував заступник міністра.

Зареєструвати компанію можна за спеціальною формою на сайті Енергетичного співтовариства.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8340
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6677  0,05 0,12 40,3919  0,02 0,04
EUR 41,3852  0,02 0,04 42,4616  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес