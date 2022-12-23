Фонд підтримки енергетики України вже зібрав 155 мільйонів євро

Фонд підтримки енергетики України, який створений при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, вже закумулював 155 млн євро, і продовжує наповнюватись.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час виступу на річному підсумковому засіданні Президії Торгово-промислової палати України.

За його словамии, уже здійснюються закупівлі обладнання та устаткування для енергокомпаній України, відповідно до їх потреб і списків, які затверджені Міністерством енергетики України. Наразі єдиною закупівельною організацією в межах Фонду є проєкт із енергетичної безпеки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

"Ми запрошуємо українські компанії, які є виробниками чи постачальниками енергетичного обладнання, долучатись до участі в закупівлях, надавати інформацію про потенціал компанії, щоб закупівельна організація могла придбати обладнання якомога швидше. Це спростить проведення закупівель та пошук постачальників", - зазначив Демченков.

Він додав, що українські компанії матимуть пріоритет в тендерах за умови конкурентного поєднання ціни, якості та термінів постачання обладнання.

"Але з огляду на ситуацію на ринку, участь іноземних компаній також дуже важлива для постачання обладнання, яке не виробляється в Україні", - підсумував заступник міністра.

Зареєструвати компанію можна за спеціальною формою на сайті Енергетичного співтовариства.