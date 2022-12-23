Міненерго планує відбудову енергосистеми по-новому: Буде найсучасніша у світі

Міністерство енергетики вважає, що Україна після війни має відбудовувати енергосистему за найсучаснішими технологіями, а не так, як було раніше. Про це сказав міністр Герман Галущенко.

"Ми точно не хочемо відбудовувати так, як було, ми хочемо зробити цю систему абсолютно новою. І ми не маємо права відбудовувати по-старому, як мінімум через те, що військові ризики нікуди не зникнуть навіть після нашої перемоги", - заявив він.

Галущенко додав, що майбутня енергосистема України розвиватиметься з урахуванням того, що "в будь-який день по ній може бути завдано удар ракетою, артилерією, дроном".

"Вона буде новіша, за останніми досягненнями техніки. Це будуть смартгріди, це буде багато всього. Це буде найсучасніша система у світі", - сказав він.