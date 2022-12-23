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Uniper розробляє проект з виробництва екологічно чистого водню
12:26 23.12.2022 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Міжнародні новини
Німецька комунальна компанія Uniper у четвер заявила, що бере участь у проекті з компанією з чистої енергії Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Masdar з виробництва екологічно чистого водню, підтверджуючи повідомлення Bloomberg.
Цього тижня уряд Берліна завершив надання допомоги Uniper на суму 34,5 мільярда євро (36,55 мільярда доларів США) після схвалення Європейської комісії. Націоналізація стала необхідною через те, що Uniper зазнала різкого зростання цін на газ після вторгнення Росії в Україну.
Війна загострила увагу Німеччини до безпеки постачання та використання екологічно чистого водню, виробленого з використанням відновлюваної енергії, що відповідає кліматичним цілям Європейського Союзу.
Він очікує потреби в імпорті для доповнення внутрішнього виробництва.
Представник фірми, що базується в Дюссельдорфі, сказав, що Uniper бере активну участь у великомасштабних водневих проектах на Близькому Сході з метою експорту водню на ринки Європи та Азії.
«Проект в ОАЕ з MASDAR вже отримав вражаючу громадську підтримку», - сказав речник, додавши, що Uniper відмовився надавати додаткові подробиці на цьому етапі.
У звіті Bloomberg говориться, що Masdar і Uniper побудують сонячну електростанцію потужністю 1,3 гігават (ГВт), з якої вони планують виробляти чистий водень за допомогою електролізу з 2026 року, цитуючи інтерв'ю з виконавчим директором Masdar з чистої енергії Мохаммадом Абделькадаром Ель Рамахі.
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