Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В енергосистемі України скоротився дефіцит потужності, – «Укренерго»
11:58 23.12.2022 |
На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Крім того, вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.
"Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв'язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на сході внаслідок обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після дозволу військових.
Енергетики наголошують, що ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив ексдиректора «Нібулона» очільником Держслужби водного транспорту та судноплавства
|Ще одне судно з українським зерном відправили до Лівії
|Уряд виділив 600 мільйонів на додаткові виплати нацгвардійцям
|Кабмін виділив 400 млн грн на гранти для бізнесу за програмою «єРобота» - Шмигаль
|Кабмін схвалив механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне - Шмигаль
|МВФ рекомендує Мінфіну розглянути ОВДП із прив'язкою до інфляції, допускає в I кв.-2023 купівлю Нацбанком на 50 млрд грн
Бізнес
|Статки Ілона Маска тануть: за рік втратив $122 млрд
|Нова ініціатива ЄС після cтандартизації USB-C у смартфонах — знімні та екологічніші батареї з перероблених матеріалів
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті