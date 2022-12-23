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АНАЛІТИКА

В енергосистемі України скоротився дефіцит потужності, – «Укренерго»

 

На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Крім того, вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.

"Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв'язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сході внаслідок обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після дозволу військових.

Енергетики наголошують, що ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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