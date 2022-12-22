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АНАЛІТИКА

США з союзниками працюють над відновленням та захистом української енергетики – Блінкен

 

Сполучені Штати з міжнародними союзниками та партнерами допомагають Україні у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських атак, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам у четвер, підбиваючи підсумки 2022 року.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, держсекретар зауважив, що путін приводить свою нову стратегію у війні, намагаючись «до смерті заморозити» українських жінок і дітей, людей похилого віку.

«Ми працюємо з G7 та іншими союзниками й партнерами над ремонтом, заміною та захистом об'єктів енергетичної інфраструктури України, включаючи зміцнення її передової протиповітряної оборони за допомогою високоточних систем, таких як ракетна батарея Patriot», - сказав Блінкен.

Він нагадав, що з початку широкомасштабного російського вторгнення США «зібрали десятки союзників і партнерів для сприяння забезпеченню безпеки, економічної та гуманітарної підтримки українському народові, коли він відстоює демократію у своїй країні».

За його словами, військова допомога США, зокрема додатковий пакет на 1,85 млрд доларів, оголошений у середу Президентом Джо Байденом, покликана допомогти «українським бійцям перейти в контрнаступ, звільняючи свій народ і відвойовуючи дедалі більшу частину своєї території».

США активно працювали над запровадженням «найсуворіших в історії санкцій» проти росії, зауважив Блінкен.

Відтак, «російська військова машина перебуває у тяжкому становищі», зазначив він.

Крім того, Штати задіяли «дипломатичні м'язи, щоб ізолювати росію в ООН та інших міжнародних організаціях і підтвердити глобальну підтримку основних принципів Статуту ООН, від яких намагається відмовитися президент путін», зазначив Блінкен.

Він наголосив, що Україна користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі, «яка була повністю продемонстрована минулої ночі» під час виступу в Капітолії Президента Володимира Зеленського.

«Збереження цієї підтримки має вирішальне значення, оскільки президент путін все ще не виявляє інтересу до значущої дипломатії», - додав він.

За його словами, у Вашингтоні згодні із Зеленським у тому, що «дипломатія - це єдиний спосіб остаточно покласти край російській війні». «Поки президент путін не змінить свій курс, найкращий спосіб поліпшити перспективи міцного миру, щоб справді наблизити перспективи значущої дипломатії, - це продовження нашої рішучої підтримки України», - підкреслив держсекретар США.

Як повідомлялося, 21 грудня Зеленський здійснив одноденний візит до США, де провів переговори з Байденом та виступив у Конгресі.
Ключові теги: США
 

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