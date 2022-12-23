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У Києві покращилася ситуація зі світлом, лівий берег близький до повернення графіків, – Yasno
22:23 22.12.2022 |
У столиці покращилася ситуація з електропостачанням, зокрема, на лівому березі.
Про це повідомив генеральний директор електропостачальної компанії "Д.Солюшнс" (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко у Facebook.
"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора", - написав Коваленко.
Він додав, що найменше електроенергії наразі отримують мешканці Куренівки і Оболоні.
Крім того, за словами голови компанії, за тимчасовими схемами вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Сьогодні вони мали отримати принаймні кілька годин світла.
Коваленко додав, що відновлювальні роботи продовжуються.
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