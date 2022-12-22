НКРЕКП підвищила тариф Укренерго на передачу електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифу НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2023 року на 10% - до 380,28 грн/МВт-год.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 21 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Крім того, передбачене поетапне підвищення тарифу упродовж року: із 1 квітня - до 430,25 грн/МВт-год.; із 1 липня - до 485,10 грн/МВт-год.

На сьогодні тариф на передачу становить 345,64 грн/МВт-год. Попередньо НКРЕКП схвалила рішення про підвищення тарифу до 522,46 грн/МВт-год., однак у ході обговорень розрахунки були скореговані.

Крім того, НКРЕКП збільшила тариф на диспетчерське управління із 1 січня на 9,9% - до 68,28 грн/МВт-год. із нинішніх 62,13 грн/МВт-год. Цей тариф також зростатиме упродовж року: до 80,87 грн/МВт-год. із 1 квітня та до 95,54 грн/МВт-год. із 1 липня.

Регулятор наголошує, що при цьому для непобутових споживачів середнє зростання ціни електроенергії після підвищення тарифів Укренерго становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год.

НКРЕКП також нагадує, що ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на нинішньому рівні.

Як повідомлялося, НКРЕКП встановила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році 345,64 грн/МВт-год., що більше за тариф попередньго року на 17,6%. Водночас, за розрахунками Укренерго, тариф мав збільшитися на 164,90 грн/МВт-год. до 458,83 грн/МВт-год.

Тариф Укренерго на передачу є джерелом виплат виробникам електроенергії із відновлюваних джерел за "зеленим тарифом".