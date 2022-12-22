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Проблема не генерація, а мережі. Ситуація зі світлом в Києві найскладніша
23:41 21.12.2022 |
У Києві ситуація зі світлом найгірша з усієї України. Містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.
Як розповів Коваленко, у Києві є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу, є такі, які зі світлом 2-3 години на добу, а деякі райони взагалі без світла з останнього російського обстрілу.
"Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання... Ключова наразі проблема у Києві - не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання - нуль", - пояснив він.
Гендиректор YASNO зазначив, що ситуацію ускладнює і те, що електромережі Києва "не лінійні і не завжди логічні" з точку зору мапи та районів.
"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", - зазначив Коваленко.
Він додав, що енергетики працюють над відновленням електромереж, а також над новими схемами заживлення. Однак ситуація може погіршитися у разі нових російських атак.
"Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема заживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися", - додав гендиректор YASNO.
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