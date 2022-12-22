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АНАЛІТИКА

Грузія все ж передала Україні 25 потужних генераторів

Грузія все ж передала Україні 25 потужних генераторів

 

Сьогодні, 21 грудня, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження 25 потужних генераторів, які Грузія передала Україні в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в Грузії в Facebook.

Грузія передала 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії, загальною вартістю більше ніж 1.4 мільйони ларі (471,8 тисячі доларів).

Посольство повідомляє про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявляв, що Грузія місяць не відповідала на прохання України щодо передачі генераторів. Своєю чергою грузинська влада заявила, що нібито "вперше чують" про таке звернення.

Згодом, міністерство економіки Грузії все ж повідомило, що відповідно до постанови уряду, на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, що становить близько 562 тисячі доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Грузія
 

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