В енергосистемі зберігається значний дефіцит, працюють усі види генерації, - «Укренерго»

Станом на середу, 21 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Таким чином, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до введення аварійних обмежень.

Також повідомляється, що наразі працюють усі види генерації електроенергії.

Окрім того, ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається складною.

До того ж, сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого були пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочаті. Відновлення пошкоджених окупантами мереж тривають безперервно.