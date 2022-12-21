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АНАЛІТИКА

Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонської області

 

Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності в якості допомоги від Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Зазначається, що були передані генератори потужністю 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

"Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об'єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім цього, Міненерго спрямує в Херсонську область 21 генератор і 24 трансформатори, отримані від міжнародних партнерів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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