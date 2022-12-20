Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - «Укренерго»

Київ забезпечений електроенергією менше ніж наполовину, загалом в енергосистемі через терористичні обстріли РФ зберігається значний дефіцит, повідомила НЕК "Укренерго".

"Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури", - повідомило "Укренерго" в телеграм-каналі у вівторок.

Водночас компанія розраховує, що у вівторок вдасться включити певне обладнання, яке дасть змогу дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності в столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Там звернули увагу, що обстріли БПЛА об'єктів магістральних мереж у центральному регіоні, що сталися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.

"Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають усіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання", - зазначили в НЕК.

Як повідомлялося, гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко увечері в понеділок повідомив, що потреби населення в електроенергії у столиці можна задовольнити лише на 20%, через що, за його словами, 10 годин без світла у столиці - це реальність на сьогодні.