Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКУ знизила тариф на операції купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР на 2023р на 43%, до 7,61 грн/мвт-ч

 

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), погодила зниження тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВСР) для АТ "Оператор" ринку" на 2023 рік із 13,31 грн/МВт-год, які були встановлені на 2022 рік, до 8,89 грн/МВт-год, або на 33,2%.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою "Про погодження АТ "Оператор ринку" фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобового ринку на 2023 рік", яка була прийнята на засіданні Нацкомісії в понеділок.

Водночас, регулятор збільшив на 2023 рік фіксований місячний платіж за користування програмним забезпеченням "Оператора ринку" - з 2 645,16 грн до 3 831,66 грн, або на 44,8%.

Як повідомлялося, НКРЕКУ у листопаді 2022 року вже знижувала тариф на здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на РСВ та ВСР на листопад-грудень 2022р з 13,31 грн/МВт-год до 8,89 грн/МВт-год, або на 33, 2%, причиною чого було зростання обсягів купівлі-продажу електроенергії на РСВ/ВСР щодо планових показників, які були враховані в тарифі, що діяв, на 2022 рік.

Також регулятор у листопаді 2022 року збільшив фіксований платіж за користування програмним забезпеченням "Оператора ринку" на грудень 2022 року з 2 645,16 грн до 3 359,51 грн, або на 27% - у зв'язку зі зменшенням кількості учасників на РСВ/ВСР через військову агресію РФ.

Платіж за здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на РСВ та ВРР оплачується покупцями та продавцями електроенергії щодня за результатами проведених торгів. Його величина залежить від обсягів купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР та розміру тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу е/е на РСВ/ВCР, який погоджується НКРЕКУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7865
  0,0676
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4106  0,02 0,05 40,2169  0,11 0,28
EUR 41,1813  0,06 0,15 42,2931  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес