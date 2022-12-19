Фінансові новини
- |
- 19.12.22
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКРЕКУ знизила тариф на операції купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР на 2023р на 43%, до 7,61 грн/мвт-ч
18:17 19.12.2022 |
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), погодила зниження тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВСР) для АТ "Оператор" ринку" на 2023 рік із 13,31 грн/МВт-год, які були встановлені на 2022 рік, до 8,89 грн/МВт-год, або на 33,2%.
Рішення регулятора закріплено відповідною постановою "Про погодження АТ "Оператор ринку" фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобового ринку на 2023 рік", яка була прийнята на засіданні Нацкомісії в понеділок.
Водночас, регулятор збільшив на 2023 рік фіксований місячний платіж за користування програмним забезпеченням "Оператора ринку" - з 2 645,16 грн до 3 831,66 грн, або на 44,8%.
Як повідомлялося, НКРЕКУ у листопаді 2022 року вже знижувала тариф на здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на РСВ та ВСР на листопад-грудень 2022р з 13,31 грн/МВт-год до 8,89 грн/МВт-год, або на 33, 2%, причиною чого було зростання обсягів купівлі-продажу електроенергії на РСВ/ВСР щодо планових показників, які були враховані в тарифі, що діяв, на 2022 рік.
Також регулятор у листопаді 2022 року збільшив фіксований платіж за користування програмним забезпеченням "Оператора ринку" на грудень 2022 року з 2 645,16 грн до 3 359,51 грн, або на 27% - у зв'язку зі зменшенням кількості учасників на РСВ/ВСР через військову агресію РФ.
Платіж за здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на РСВ та ВРР оплачується покупцями та продавцями електроенергії щодня за результатами проведених торгів. Його величина залежить від обсягів купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР та розміру тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу е/е на РСВ/ВCР, який погоджується НКРЕКУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
|Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти
|Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Залужний підтримав новий закон про посилення покарань для військовослужбовців
|Укрнафта запропонувала українським виробникам реалізацію товарів через свої АЗС
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|НКРЕКУ знизила тариф на операції купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР на 2023р на 43%, до 7,61 грн/мвт-ч
|Фонд держмайна за чотири дні провів 19 аукціонів
|Китай погодився відкласти погашення кредиту часів Януковича для ДПЗКУ на $1,5 мільярда
|Євросоюз дозволив Болгарії, Угорщині та Словаччині експортувати в Україну пальне з російської нафти
Бізнес
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США