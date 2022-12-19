НКРЕКУ знизила тариф на операції купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР на 2023р на 43%, до 7,61 грн/мвт-ч

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), погодила зниження тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВСР) для АТ "Оператор" ринку" на 2023 рік із 13,31 грн/МВт-год, які були встановлені на 2022 рік, до 8,89 грн/МВт-год, або на 33,2%.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою "Про погодження АТ "Оператор ринку" фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку "на добу вперед" та внутрішньодобового ринку на 2023 рік", яка була прийнята на засіданні Нацкомісії в понеділок.

Водночас, регулятор збільшив на 2023 рік фіксований місячний платіж за користування програмним забезпеченням "Оператора ринку" - з 2 645,16 грн до 3 831,66 грн, або на 44,8%.

Як повідомлялося, НКРЕКУ у листопаді 2022 року вже знижувала тариф на здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на РСВ та ВСР на листопад-грудень 2022р з 13,31 грн/МВт-год до 8,89 грн/МВт-год, або на 33, 2%, причиною чого було зростання обсягів купівлі-продажу електроенергії на РСВ/ВСР щодо планових показників, які були враховані в тарифі, що діяв, на 2022 рік.

Також регулятор у листопаді 2022 року збільшив фіксований платіж за користування програмним забезпеченням "Оператора ринку" на грудень 2022 року з 2 645,16 грн до 3 359,51 грн, або на 27% - у зв'язку зі зменшенням кількості учасників на РСВ/ВСР через військову агресію РФ.

Платіж за здійснення операцій купівлі-продажу електроенергії на РСВ та ВРР оплачується покупцями та продавцями електроенергії щодня за результатами проведених торгів. Його величина залежить від обсягів купівлі-продажу е/е на РСВ та ВСР та розміру тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу е/е на РСВ/ВCР, який погоджується НКРЕКУ.