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Відбудова інфраструктури: Міненерго посилює співпрацю з Енергетичним співтовариством
06:05 19.12.2022 |
Міненерго та Секретаріат Енергетичного співтовариства підписали меморандум, який передбачає посилення координації зусиль у підтримці українського енергетичного сектора.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго.
"Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков та директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковскі підписали Меморандум про порозуміння між Міністерством енергетики України і Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо координації діяльності у сфері енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що документ забезпечує основу для посилення координації зусиль, спільної та індивідуальної діяльності Міненерго та Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо підтримки України у відбудові пошкодженої енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Зокрема, передбачаються безперервний обмін інформацією та досвідом, регулярні онлайн-зустрічі для інформування про події та плани щодо індивідуальної діяльності сторін.
Меморандум також фіксує прагнення сторін брати участь у спільній інформаційній кампанії, зокрема, для європейської промисловості, організовувати онлайн або фізичні заходи для досягнення цієї мети, а також готувати звіти, інформаційні та спільні комунікаційні матеріали.
Повідомляється, що Секретаріат допомагатиме компаніям-донорам у підготовці документів, необхідних для транспортування енергетичних товарів. Зі своєї сторони, Міненерго регулярно оновлюватиме та надаватиме Секретаріату список потреб України, а також всю необхідну документацію щодо доставки гуманітарних вантажів в Україну та розподілу обладнання між кінцевими отримувачами.
Як повідомлялося, Україна вже отримала 840 тонн обладнання і матеріалів для ремонтів і відновлення енергетичного сектора за сприяння Енергетичного співтовариства.
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