Атомні станції України 18 грудня вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури

Виняток - окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, 17 грудня, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина - як пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час дев'ятого ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - зазначили в "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи, додали в компанії.

Як додали в "Енергоатомі", незважаючи на те, що наразі працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії.

Причиною цього ж те, що об‘єкти енергетичної інфраструктури ще не відновили після обстрілів 16 грудня.