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АНАЛІТИКА

Режим НС в енергетичній системі України припинено, — Укренерго

 

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про скасування режиму надзвичайної ситуації в енергосистемі України. Вона виникла внаслідок ракетної атаки Росії.

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба компанії.

"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України, яка настала 16 грудня внаслідок масованих ракетних обстрілів", - заявили в "Укренерго".

Режим НС запроваджували тільки для учасників ринку електроенергії, він поширювався виключно на ринкові операції.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, окупанти випустили 76 ракет різного типу. Засоби протиповітряної оборони змогли збити 60 ракет.

Як повідомили в "Укренерго", ракетна атака росіян спричинила суттєвий дефіцит електроенергії в енергосистемі країни.

Днем раніше, 15 грудня, компанія заявила про значний дефіцит електроенергії, ситуацію погіршили заморозки та сильний вітер.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ушкоджень зазнали щонайменше 9 об'єктів генерації електроенергії.
За матеріалами: Українські Новини
 

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