KfW надасть €32,5 мільйона на відновлення восьми підстанцій

Міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписали із Кредитною установою з відбудови (KfW) угоди, які передбачають залучення 32,5 млн євро на відбудову восьми підстанцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході України ми відбудуємо за допомогою уряду Німеччини. Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління Володимир Кудрицький підписали угоди з Кредитною установою з відбудови (KfW), які дозволять залучити 32,5 млн євро для фінансування відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд Німеччини на зустрічі представляла Надзвичайний і Повноважний Посол Анка Фельдгузен.

Укренерго повідомляє, що за рахунок залученого фінансування на підстанціях буде встановлено обладнання, яке дозволить керувати їх роботою дистанційно з центрального диспетчерського пункту.

Наголошується, що відновлені підстанції будуть автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, будуть відповідати вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі.

Це вже третій проєкт НЕК «Укренерго» з державним банком Німеччини KfW, через який уряд Німеччини здійснює фінансову підтримку українського системного оператора.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоди про надання українському системному оператору 300 млн євро кредиту на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії.