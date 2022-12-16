Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

KfW надасть €32,5 мільйона на відновлення восьми підстанцій

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписали із Кредитною установою з відбудови (KfW) угоди, які передбачають залучення 32,5 млн євро на відбудову восьми підстанцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході України ми відбудуємо за допомогою уряду Німеччини. Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління Володимир Кудрицький підписали угоди з Кредитною установою з відбудови (KfW), які дозволять залучити 32,5 млн євро для фінансування відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд Німеччини на зустрічі представляла Надзвичайний і Повноважний Посол Анка Фельдгузен.

Укренерго повідомляє, що за рахунок залученого фінансування на підстанціях буде встановлено обладнання, яке дозволить керувати їх роботою дистанційно з центрального диспетчерського пункту.

Наголошується, що відновлені підстанції будуть автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, будуть відповідати вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі.

Це вже третій проєкт НЕК «Укренерго» з державним банком Німеччини KfW, через який уряд Німеччини здійснює фінансову підтримку українського системного оператора.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоди про надання українському системному оператору 300 млн євро кредиту на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8377
  0,0164
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3921  0,00 0,00 40,1031  0,06 0,15
EUR 41,2424  0,01 0,02 42,3166  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес