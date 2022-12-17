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В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль
22:26 16.12.2022 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українські підприємці вже імпортували до країни 500 тис. генераторів малої потужності, проте для проходження зимового сезону до країни потрібно завезти ще майже 17 тис. великих та промислових генераторних установок.
"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще майже 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.
З огляду на це прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб зможуть закрити країни-партнери.
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