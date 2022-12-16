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АНАЛІТИКА

Німеччина до кінця року виділить EUR130 млн Фонду енергетичної підтримки України - посольство

 

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділяє додаткові EUR100 млн до Фонду енергетичної підтримки України, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні часи", - зазначило посольство в твіттері.

"До кінця року фонд отримає EUR130 млн від Німеччини на невідкладні потреби енергетичних компаній України", - зазначило диппредставництво Німеччини.

Як повідомлялося, на конференції солідарності з Україною 13 грудня в Парижі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН виділить EUR50 млн допомоги на зимовий період для України, а загалом за підсумками конференції було оголошено про EUR415 допомоги енергосектору країни, що страждає від російських ударів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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