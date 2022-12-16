Австрія виділила EUR5 млн у Фонд енергетичної підтримки України

Австрія виділяє EUR5 млн у Фонд енергетичної підтримки України, створений Міністерством енергетики при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлю необхідного обладнання для українських енергетичних компаній, повідомив віцеканцлер - федеральний міністр Австрії Вернер Коглер під час зустрічі у Відні із заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярославом Демченковим.

"Це перший етап фінансової допомоги, яка разом з уже доправленим обладнанням та тим, яке ще доправлятимуть в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонтні роботи об'єктів інфраструктури", - повідомило Міненерго на сайті в п'ятницю за підсумками зустрічі української делегації.

За словами Демченкова, потреби українських енергетиків в устаткуванні зростають з кожним тижнем.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам за фінансову та матеріальну підтримку. Однак наші потреби в обладнанні зростають з кожним тижнем. Ми розглядаємо всі варіанти для максимально швидких поставок обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури", - сказав заступник міністра, слова якого наведено у повідомленні.

Демченков також узяв участь у панельній дискусії "Відновлення України: енергетика та зелені технології" українсько-австрійського форуму, провів зустріч із керівництвом Асоціації промисловців Австрії та депутатами комітету енергетики австрійського парламенту.

