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АНАЛІТИКА

Уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України

 

Міністерство економіки Грузії в п'ятницю повідомило, що відповідно до постанови уряду на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, або приблизно 562 тисячі доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Уточнюється, що генератори різного типу будуть відправлені в Україну як гуманітарна допомога. Наразі триває пошук компаній-постачальників і оформлення закупівель.

Нагадаємо, минулого тижня тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують.

Пізніше в уряді Грузії все ж вирішили придбати генератори для гуманітарної допомоги Україні. Йдеться про моделі великої потужності, кількість і обсяг виділених на це урядом коштів не було названо.

Тим часом за два тижні низова ініціатива "Поділися світлом" / გაუზიარე სინათლე змогла зібрати в Грузії 411 тисяч ларі (або 154,2 тисячі доларів) для закупівлі електрогенераторів для України. Ці генератори вже були відправлені в Україну.
Ключові теги: Грузія
 

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