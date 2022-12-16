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АНАЛІТИКА

США передали Україні перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання

 

Сполучені штати Америки передали Україні перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США у Києві Бріджіт Брінк.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже прийшов - Україна переможе", - написала вона.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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