Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україну завезли 238 тисяч генераторів на пільгових умовах

 

Без сплати митних платежів за місяць дії пільгового режиму в Україну ввезено понад 238 тис. генераторів, трансформаторів та електричних акумуляторів.

Про це йдеться в повідомленні Київської митниці.

Зокрема, юридичними особами за преференцією ввезено 236,8 тис електрогенераторів та приладів, які забезпечують альтернативне живлення у разі відсутності електроенергії. Пільги склали понад 571 млн грн.

Фізичними особами за цей час на пільгових умовах ввезено 1,6 тис таких приладів. Сума наданих пільг - 2,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансів рекомендував парламенту звільнити бізнес від ліцензування для зберігання пального для генераторів обсягом до 2 тис. літрів.

Як повідомлялося, уряд 9 листопада вніс до переліку товарів, що будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ генератори, трансформатори та інше обладнання, необхідне для відновлення та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8541
  0,2541
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3250  0,07 0,17 40,0927  0,07 0,18
EUR 41,1682  0,08 0,20 42,3064  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес