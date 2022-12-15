Україна потребує рішення ENTSO-E для збільшення імпорту електроенергії, - Міненерго

Україна потребує рішення Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E, учасниками мережі є 42 системні оператори з 35 країн) для збільшення обсягів імпорту електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"Електроенергія на сьогодні у Європі є, вона доступна. Водночас через російські обстріли в українській енергосистемі є дефіцит, який би ми хотіли максимально покрити за рахунок можливого імпорту", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко під час конференції "Солідарні з українським народом".

При цьому, за його словами, одним з ключових питань імпорту електроенергії являється його фінансування.

"Однак, важливо мати ще одне рішення - рішення ENTSO-E, яке б дозволило нам збільшити можливості з імпорту. На сьогодні ми обмежені в обсягах, які значно менші нашої технічної спроможності", - сказав Галущенко.

Як повідомляли Українськi Новини, національна енергетична компанія "Укренерго" просить Європейський Союз збільшити можливості імпорту електроенергії в 2-3 рази.

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії та з Словаччини.