Ситуацію з електрикою ускладнюють погодні умови, зберігається значний дефіцит — Укренерго

Станом на 11:00 в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, робота ремонтних бригад ускладнюється погодними умовами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на сході росіяни знову завдали артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення.

Як повідомлялося, починаючи з 10 жовтня росіяни випустили на українські енергетичні об'єкти понад тисячу ракет і дронів. Українська енергосистема вже пережила вісім хвиль масованих терористичних атак.