Прага відправила в Україну генератори і трансформатори

З Праги до України відправлено енергетичне обладнання, що включає 400 генераторів для Києва і 226 - для Миколаєва.

"Дякую нашим чеським друзям Зденеку Гржибу та місту Прага за чудовий пакет енергетичної допомоги. Сьогодні у співпраці з компанією CD Cargo в Україну відправлено енергетичне обладнання (400 генераторів і 10 трансформаторів для Києва та 226 генераторів і вісім трансформаторів для Миколаєва)", - повідомляє МЗС України у твіттері.