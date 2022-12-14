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Прага відправила в Україну генератори і трансформатори
21:37 14.12.2022 |
З Праги до України відправлено енергетичне обладнання, що включає 400 генераторів для Києва і 226 - для Миколаєва.
"Дякую нашим чеським друзям Зденеку Гржибу та місту Прага за чудовий пакет енергетичної допомоги. Сьогодні у співпраці з компанією CD Cargo в Україну відправлено енергетичне обладнання (400 генераторів і 10 трансформаторів для Києва та 226 генераторів і вісім трансформаторів для Миколаєва)", - повідомляє МЗС України у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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