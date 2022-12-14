Ісландія пообіцяла 3 млн доларів на підтримку України в умовах зими

Ісландія пообіцяла виділити загалом 3 млн доларів підтримки для підтримки енергосистеми та фінансової стабільності України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір після конференції на підтримку України, що проходила 13 грудня у Парижі.

"Для підтримки України в умовах зими, Ісландія обіцяє надати ще 3 млн доларів - для фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк. Зараз дуже важливий час, щоб допомогти Україні захищатися від варварських атак", - написала вона.

Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.

415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро - на водопостачання, 38 мільйонів євро - на продовольство, 17 мільйонів євро - на охорону здоров'я та 22 мільйони євро - на транспорт.

Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.