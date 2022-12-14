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Ісландія пообіцяла 3 млн доларів на підтримку України в умовах зими
13:23 14.12.2022 |
Ісландія пообіцяла виділити загалом 3 млн доларів підтримки для підтримки енергосистеми та фінансової стабільності України.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір після конференції на підтримку України, що проходила 13 грудня у Парижі.
"Для підтримки України в умовах зими, Ісландія обіцяє надати ще 3 млн доларів - для фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк. Зараз дуже важливий час, щоб допомогти Україні захищатися від варварських атак", - написала вона.
Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.
415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро - на водопостачання, 38 мільйонів євро - на продовольство, 17 мільйонів євро - на охорону здоров'я та 22 мільйони євро - на транспорт.
Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.
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