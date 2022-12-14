В Україні застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на світлодіодні безкоштовно

Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи - механізм буде максимально простим», - зазначила Свириденко.

Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.

Як повідомлялось, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.