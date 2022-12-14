Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на світлодіодні безкоштовно

 

Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи - механізм буде максимально простим», - зазначила Свириденко.

Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.

Як повідомлялось, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5780
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4868  0,07 0,19 40,1437  0,02 0,05
EUR 41,0816  0,14 0,33 42,1526  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес