НКРЕКП у рамках імплементації законодавства ЄС схвалила порядок сертифікації оператора ПСГ

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила порядок здійснення процедури сертифікації оператора сховищ газу, яким в Україні є АТ "Укртрансгаз".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора у вівторок, після чого його буде оприлюднено на сайті для внесення пропозицій щодо остаточного затвердження.

Згідно з порядком визначається, зокрема, перелік документів, даних та інформації, що надаються підприємством, що подає запит на сертифікацію, та процедуру сертифікації.

Згідно з обґрунтуванням проєкту постанови, Україна як сторона Енергетичного Співтовариства має імплементувати норми європейського законодавства, зокрема Регламенту 2022/1032 Європейського парламенту та Ради від 29 червня 2022 року. Згідно з ними, серед іншого, передбачається вимога до кожної держави-члена забезпечити сертифікацію оператора сховищ газу за участю органів ЄС для дотримання вимог щодо запобігання ризикам безпеки постачання природного газу.

За регламентом орган сертифікації має докладати всіх зусиль, щоб видати проєкт рішення про сертифікацію операторів систем зберігання до 1 січня 2023 року.

Як повідомлялося, у липні 2022 року АТ "Укртрансгаз", який виступає оператором ПСГ України, заявив, що розпочав підготовку до сертифікації для використання потужностей своїх "підземок" країнами ЄС, зазначивши, що Україна як член Energy Community готова запропонувати до 10 млрд куб. м своїх потужностей для зберігання газу країнами ЄС.

