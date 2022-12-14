Фінансові новини
- |
- 14.12.22
- |
- 04:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКРЕКП у рамках імплементації законодавства ЄС схвалила порядок сертифікації оператора ПСГ
23:20 13.12.2022 |
Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила порядок здійснення процедури сертифікації оператора сховищ газу, яким в Україні є АТ "Укртрансгаз".
Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора у вівторок, після чого його буде оприлюднено на сайті для внесення пропозицій щодо остаточного затвердження.
Згідно з порядком визначається, зокрема, перелік документів, даних та інформації, що надаються підприємством, що подає запит на сертифікацію, та процедуру сертифікації.
Згідно з обґрунтуванням проєкту постанови, Україна як сторона Енергетичного Співтовариства має імплементувати норми європейського законодавства, зокрема Регламенту 2022/1032 Європейського парламенту та Ради від 29 червня 2022 року. Згідно з ними, серед іншого, передбачається вимога до кожної держави-члена забезпечити сертифікацію оператора сховищ газу за участю органів ЄС для дотримання вимог щодо запобігання ризикам безпеки постачання природного газу.
За регламентом орган сертифікації має докладати всіх зусиль, щоб видати проєкт рішення про сертифікацію операторів систем зберігання до 1 січня 2023 року.
Як повідомлялося, у липні 2022 року АТ "Укртрансгаз", який виступає оператором ПСГ України, заявив, що розпочав підготовку до сертифікації для використання потужностей своїх "підземок" країнами ЄС, зазначивши, що Україна як член Energy Community готова запропонувати до 10 млрд куб. м своїх потужностей для зберігання газу країнами ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила «європейський» закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти
|Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування
|Рада дозволила бізнесу зберігати до 2000 літрів пального для генераторів без ліцензій
|Верховна Рада ліквідувала ОАСК і утворила КМОАС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 млн євро допомоги для проходження зимового періоду
|Канада надасть $85 млн на відновлення енергосистеми України
|Мінфін розмістив облігації у гривні на 14 мільярдів
|НКРЕКП у рамках імплементації законодавства ЄС схвалила порядок сертифікації оператора ПСГ
|Рада затвердила європейські правила сертифікації оператора газосховищ
|Рада ухвалила новий закон «Про медіа»
Бізнес
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки