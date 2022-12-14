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Рада затвердила європейські правила сертифікації оператора газосховищ
23:09 13.12.2022 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів (щодо сертифікації оператора газосховищ та продовження заходів з недопущення банкрутства Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз")".
Як повідомляє БізнесЦензор, за прийняття відповідного законопроєкту №8158 у другому читанні на засіданні у вівторок проголосував 261 народний депутат.
Документ передбачає надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повноважень проводити сертифікацію операторів газосховищ а також вводить поняття "графік заповнення газосховищ" та "цільовий рівень заповнення газосховищ".
Згідно із пояснювальною запискою, метою проекту є "імплементування в українське законодавство адаптованої версії змін до Регламенту (ЄС) № 715/2009 та Регламенту (ЄС) № 2017/1938, які в ЄС набрали чинності у липні 2022 року".
На думку авторів законопроєкту, його ухвалення дозволить встановити додаткові гарантії "запобігання ризику безпеки постачання природного газу та наближення правового регулювання діяльності оператора газосховища та процесів закачування природного газу в газосховища до правових норм, які діють в Європейському Союзі та в Енергетичному Співтоваристві".
Крім того, закон продовжує до кінця 2025 року дію мораторію на банкрутство державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".
Як повідомлялося, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.
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