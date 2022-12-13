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АНАЛІТИКА

Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання для допомоги на Південноукраїнській АЕС - глава МЗС

 

Франція спільно з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть обладнання, щоб допомогти Південноукраїнській АЕС, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання, щоб допомогти на Південноукраїнській АЕС. Також Франція фінансуватиме декілька будівель, щоб розмістити біженців із Маріуполя, робить внесок у розмінування, надає медтовари, що відповідає потребам України, про які вона заявила", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.

Також вона повідомила, що Франція надасть шкільні автобуси, щоб діти могли потрапити до шкіл.

"Це основні напрями допомоги Франції - це державна допомога. Крім цього, за його словами, є допомога з боку НКО, громад, підприємців, які були присутні на конференції", - наголосила глава МЗС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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