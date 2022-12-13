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Євросоюз купить для України 30 млн LED-лампочок
15:03 13.12.2022 |
Європейський Союз збирається профінансувати придбання близько 30 млн світлодіодних лампочок для України. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на міжнародній конференції "Солідарні з українським народом" у Парижі.
Вартість цих лампочок становитиме усього 30 млн євро, але ефект від них може бути велетенським.
"Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт - річний обсяг виробництва атомної електростанції", - заявила фон дер Ляєн.
Вона також нагадала, що Євросоюз передає 40 потужних генераторів із запасів Механізму цивільного захисту ЄС (rescEU) для 30 українських лікарень на всій території України.
Загалом із початку російського вторгнення ЄС передав до України близько 800 електричних генераторів.
ЄС також створює в Польщі новий енергетичний хаб rescEU, що спростить та дозволить значно збільшити постачання екстреної допомоги до України, зокрема від третіх країн з-за меж Євросоюзу.
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