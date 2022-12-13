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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ збирається відправити технічні місії на всі атомні станції в Україні

 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) збирається відправити технічні місії на всі атомні станції в Україні. Вони працюватимуть там на постійній основі, повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, яка відбулась 12 грудня в Парижі.

"Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", - йдеться у повідомленні пресслужби українського прем'єра.

Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку Росії.

Шмигаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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