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Запрацювали всі блоки на контрольованих Україною АЕС
10:50 13.12.2022 |
В ніч на 13 грудня до електромережі України підключили останній енергоблок- "тисячник" атомних станцій на підконтрольних територіях, повідомили в Енергоатомі.
Масований ракетний обстріл росіян 23 листопада призвів до знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Україна практично пережила перший блекаут.
Наразі цей енергоблок набирає потужність. Інженери завершили непростий ремонт пошкоджень після обстрілів. Тепер енергосистема отримала додаткових 1000 МВт електроенергії.
Тепер всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності, повідомили в Енергоатомі.
Шість енергоблоків- "тисячників" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не працюють. Їхнє включення блокують росіяни.
ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.
"Вірю, що залишилося недовго чекати, коли найбільша в Європі Запорізька АЕС буде звільнена з варварської рашистської окупації, і тоді ми зможемо видавати повну атомну потужність", - зазначив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що підключення блока-"тисячника" - це черговий крок до стабільності енергосистеми.
З середини жовтня Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Мільйони людей у всіх регіонах відчувають перебої з електропостачанням.
Росія запустила на вихідних 15 безпілотників іранського виробництва по Одеській та Миколаївській областях. Ці обстріли залишили без світла 1,5 мільйона людей.
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