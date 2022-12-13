Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запрацювали всі блоки на контрольованих Україною АЕС

В ніч на 13 грудня до електромережі України підключили останній енергоблок- "тисячник" атомних станцій на підконтрольних територіях, повідомили в Енергоатомі.

Масований ракетний обстріл росіян 23 листопада призвів до знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Україна практично пережила перший блекаут.

Наразі цей енергоблок набирає потужність. Інженери завершили непростий ремонт пошкоджень після обстрілів. Тепер енергосистема отримала додаткових 1000 МВт електроенергії.

Тепер всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності, повідомили в Енергоатомі.

Шість енергоблоків- "тисячників" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не працюють. Їхнє включення блокують росіяни.

ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

"Вірю, що залишилося недовго чекати, коли найбільша в Європі Запорізька АЕС буде звільнена з варварської рашистської окупації, і тоді ми зможемо видавати повну атомну потужність", - зазначив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що підключення блока-"тисячника" - це черговий крок до стабільності енергосистеми.

З середини жовтня Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Мільйони людей у всіх регіонах відчувають перебої з електропостачанням.

Росія запустила на вихідних 15 безпілотників іранського виробництва по Одеській та Миколаївській областях. Ці обстріли залишили без світла 1,5 мільйона людей.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес