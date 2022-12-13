Україна і Міжнародне енергетичне агентство підписали дворічну програму співпраці

Міністр енергетики України Герман Галущенко і виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль підписали програму співпраці на два роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль і міністр енергетики України Герман Галущенко підписали дворічну спільну робочу програму з метою відновлення української енергосистеми після руйнувань, спричинених російською військовою агресією, та подальшого будівництва безпечного, сталого енергетичного майбутнього", - йдеться у повідомленні.

Програма зосереджена на ключових коротко- та довгострокових енергетичних пріоритетах України з акцентами на енергетичній безпеці, переході на чисту енергію та плані відновлення енергетичного сектору. Зокрема, МЕА надаватиме підтримку Міненерго у розробленні Енергетичної стратегії до 2050 року. Агентство також надаватиме допомогу уряду України в оцінці існуючих підходів до інвестування в енергетичну систему та в розробці рекомендацій для їх удосконалення.

Зазначається, що програма приділяє особливу увагу відновлювальній енергетиці, що обумовлено як значним потенціалом України у цій сфері, так і сучасними тенденціями. Так, за базовим сценарієм МЕА, вже до 2027 року на ВДЕ припадатиме майже 40% електрики, що виробляється у світі.

«Спільна програма з Міжнародним енергетичним агентством сприятиме залученню якісної експертизи, кращих світових практик та широкому запровадженню новітніх технологій для відбудови сучасної енергетичної системи України», - наголосив Галущенко.

Під час зустрічі сторони приділили увагу питанню забезпечення світової енергетичної та ядерної безпеки. Зокрема, Галущенко і Біроль обговорили перспективи диверсифікації постачання палива для атомних електростанцій з метою заміщення ядерного палива з рф. Крім того, сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та роботу над відновленням енергетичної інфраструктури після російських атак.

Як повідомлялося, у липні 2022 року Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства як асоційований член. Спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більш як 5 млрд споживачів.