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США відправили в Україну першу партію енергообладнання
10:32 13.12.2022 |
США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму 13 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У допомогу будуть включені, у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання.
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.
До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, що країна працює з G7, Євросоюзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку для надання Україні допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.
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