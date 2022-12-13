Французька Enedis виконає майстер-план розвитку українських електромереж

Міністр енергетики Герман Галущенко та президент французької Enedis Маріанне Леньо домовилися про спільну роботу над розробкою майстер-плану розвитку українських електромереж, повідомило Міністерство енергетики на своєму сайті у понеділок.

"Ми зацікавлені у залученні досвіду та експертизи компанії Enedis для розвитку наших електромереж і удосконалення управління операторами систем розподілу", - цитуються у повідомленні слова Галущенка.

Enedis є найбільшим у Європі французьким державним оператором систем розподілу електроенергії.

За словами українського міністра, державна компанія "Українські розподільчі мережі" (УРС), яка нещодавно була створена для управління операторами систем передачі, акції яких належать державі, має орієнтуватися на високі управлінські стандарти, інноваційні технології, сучасні принципи діджиталізації та кібербезпеки.

"Для нас важливо, щоб компанія УРС від самого початку своєї роботи орієнтувалася на високі стандарти управління операторами, впроваджувала інноваційні технології для підвищення якості та надійності електропостачання, застосовувала сучасні принципи діджиталізації, кібербезпеки та орієнтації на кінцевого споживача", - зазначив Галущенко.

Зі свого боку президент Enedis зазначила, що створення майстер-плану для розвитку українських електромереж потребуватиме кількох місяців.

"Французька компанія готова направити в Україну своїх експертів для обміну досвідом у сфері управління електромережами, зокрема щодо посилення кіберзахисту, цифровізації процесів і підвищення ефективності передачі електричної енергії за рахунок зменшення втрат, а також у сфері взаємодії зі споживачем", - зазначили в Міненерго. .

Крім того, Enedis вже надала три партії обладнання для енергосектора в Україні, зокрема генератори, та планує продовжити надавати допомогу українським енергетикам для виконання ремонтних робіт об'єктів енергосистеми після обстрілу.

Галущенко зустрівся з Леньо під час 2-денного робочого візиту до Франції у складі української делегації на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України створив АТ "Українські розподільчі мережі" ("УРС"), 100% акцій якого належить державі для управління корпоративними правами держави в обленерго. Згідно з постановою Кабміну №1336 від 29 листопада 2022 року, загальний статутний капітал "УРС" сформовано у розмірі 1,514 млрд грн шляхом внесення до нього акцій 70% акцій "Хмельницькобленерго" та "Миколаївобленерго" ринковою вартістю 847,782 млн грн та 666,28.

Міненерго, яке керуватиме "УРС", доручено здійснити усі передбачені законодавством дії, пов'язані зі створенням та емісією акцій товариства, затвердженням статуту, створенням органів управління та наглядової ради.