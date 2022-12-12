Для швидкого відновлення електро- та теплопостачання Україна потребує 1 мільярд доларів – Шмигаль

Україна потребує 1 мільярд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні ОЕСР.

Він розповів, що план відновлення України після війни передбачає три етапи.

"Але головним пріоритетом наразі є етап виживання - швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду", - зазначив глава уряду.

Шмигаль розповів, що останні російські атаки призвели до пошкодження половини об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні та дестабілізації електромережі. Запровадження планових та позапланових відключень електроенергії в країні вплинуло на всі сектори економіки та соціального життя України.

"Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 млн дол США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 млн дол США", - наголосив прем'єр-міністр.

Крім цього, відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету Міністрів, загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд дол. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та Уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд дол.