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АНАЛІТИКА

Комітет Ради рекомендував дозволити бізнесу зберігати без ліцензії до двох тонн пального для генераторів

 

Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансів рекомендував парламенту звільнити бізнес від ліцензування для зберігання пального для генераторів обсягом до 2 тис. літрів.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.

"Пальне у більших обсягах для заправлення генераторів платники податків матимуть право зберігати на підставі декларації, що подається суб'єктом господарювання до ДПС. Такий порядок діятиме протягом воєнного стану і 30 днів після його завершення", - пояснив він.

Також передбачається, що для цілей оподаткування екологічним податком генератори не є джерелом забруднення.

Водночас нардеп нагадав, що фізичним особам жодні дозволи не потрібні.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев запевняв, що Державна податкова служба не штрафуватиме підприємців через відсутність ліцензії на зберігання пального для генераторів. Він також анонсував вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні найближчим часом.

Нагадаємо, наприкінці листопада на сайті Головного управління ДПС у Чернівецькій області з'явилась публікація про відповідальність за неліцензійне зберігання пального, однак її швидко прибрали.

Водночас податкові консультанти стверджують, що за чинним законодавством, платник податків, який використовує пальне винятково для потреб власного споживання чи промислового перероблення та не реалізує його іншим особам, все ж має отримати відповідну ліцензію, однак за спрощеною процедурою.

Згідно з чинним законодавством зберігати пальне в каністрах понад 5 л можна лише маючи ліцензію або у сховищах нафтокомпаній. Інакше бізнесу загрожує 500 тис. грн штрафу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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