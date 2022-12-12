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Азербайджан відправив Україні 45 силових трансформаторів і 50 генераторів
08:42 12.12.2022 |
Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу електрообладнання - вантаж включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
Про це повідомило міністерство закордонних справ Азербайджану 10 грудня, пише "Європейська правда".
Обладнання, надане компанією Azerenergy, виїхало у суботу вранці чотирма вантажівками, його вага складає 52,2 тонни. Загальна вартість допомоги склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів).
У найближі дні планують відправити другу партію гуманітарної допомоги.
Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном у зв'язку з війною в Україні, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн доларів США).
Протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу населенню України. На медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан привезли 90 українських дітей, які постраждали від війни і втратили близьких. Було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в місті Ірпінь, проведено різні заходи гуманітарної допомоги.
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