Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азербайджан відправив Україні 45 силових трансформаторів і 50 генераторів

Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу електрообладнання - вантаж включає 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.

 

Про це повідомило міністерство закордонних справ Азербайджану 10 грудня, пише "Європейська правда".

Обладнання, надане компанією Azerenergy, виїхало у суботу вранці чотирма вантажівками, його вага складає 52,2 тонни. Загальна вартість допомоги склала 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів).

У найближі дні планують відправити другу партію гуманітарної допомоги.

Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном у зв'язку з війною в Україні, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн доларів США).

Протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу населенню України. На медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан привезли 90 українських дітей, які постраждали від війни і втратили близьких. Було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в місті Ірпінь, проведено різні заходи гуманітарної допомоги.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4146  0,07 0,19 40,1488  0,01 0,02
EUR 40,9050  0,10 0,24 41,9225  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес