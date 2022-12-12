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АНАЛІТИКА

Німеччина надає Україні майже 500 генераторів

 

Німеччина надає Україні 470 електрогенераторів різної потужності загальною вартістю 19,5 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Посольства Німеччини в Україні у Facebook.

"Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності загальною вартістю 19,5 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 150 електрогенераторів вже в Україні. Наразі планується транспортування подальшого обладнання.

Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго", решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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