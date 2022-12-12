Енергетикам вдалось відновити більшість генеруючих потужностей енергосистеми - Кудрицький

Станом на вечір 11 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в телеефірі "Суспільне. Новини", передає Укрінформ.

"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив Кудрицький.

Водночас руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.

"Щодо теплоелектростанцій - їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив голова "Укренерго".

В "Укренерго" також очікують, що цього тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.

Як повідомляв Укрінформ, через російські обстріли з ладу виведена майже половина енергосистеми України.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація в українській енергосистемі серйозна, але вона зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергопостачання.

З 10 жовтня війська рф здійснюють масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Загарбники цілять ракетами й іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.