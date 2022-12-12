Фінансові новини
- |
- 12.12.22
- |
- 06:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергетикам вдалось відновити більшість генеруючих потужностей енергосистеми - Кудрицький
06:16 12.12.2022 |
Станом на вечір 11 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни.
Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в телеефірі "Суспільне. Новини", передає Укрінформ.
"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив Кудрицький.
Водночас руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.
"Щодо теплоелектростанцій - їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив голова "Укренерго".
В "Укренерго" також очікують, що цього тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.
Як повідомляв Укрінформ, через російські обстріли з ладу виведена майже половина енергосистеми України.
За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація в українській енергосистемі серйозна, але вона зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергопостачання.
З 10 жовтня війська рф здійснюють масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Загарбники цілять ракетами й іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США наклали санкції на голову ОАСК Вовка
|Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета військової допомоги США
|Усунення мера Чернігова Атрошенка: Як влада зробила подарунок євроскептикам
|Порошенко отримав нагороду Міжнародного демократичного союзу за свободу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає на тлі невизначеності з приводу перезапуску трубопроводу в США та постачання з Росії
|Енергетикам вдалось відновити більшість генеруючих потужностей енергосистеми - Кудрицький
|Україна залучила 400 млн євро на відновлення енергетики
|Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
|У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК
|Тайвань направить $1 мільйон на закупівлю генераторів для Києва
|Мінсільгосп США у грудні підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн, очікується скорочення її врожаю на 4,5 млн тонн
Бізнес
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини