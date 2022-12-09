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АНАЛІТИКА

У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК

 

З п'ятниці, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень: вони складаються з трьох категорій відключень.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що нові графіки розроблені з "урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів".

Відтепер на графіку споживачі можуть побачити три кольори:

* Білий колір означає, що світло є і в цей час його наявність гарантована. 
* Сірий колір означає, що в цей час гарантовано не буде світла.
* Світло-сірий колір означає, можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Незабаром, зауважили у ДТЕК, оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.
За матеріалами: Економічна правда
 

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