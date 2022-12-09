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Тайвань направить $1 мільйон на закупівлю генераторів для Києва
22:32 09.12.2022 |
Громада Тайваню профінансує закупівлю генераторів для Києва.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.
Так, Тайвань направить $1 млн на закупівлю генераторів.
Київ прийме автономні електростанції на баланс і буде використовувати для першочергових потреб.
Реалізація даного проєкту потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 пунктів обігріву, які розгортаються в усіх районах столиці.
Раніше повідомлялося, що уряд Грузії ухвалив рішення про закупівлю генераторів для надання гуманітарної допомоги Україні.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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