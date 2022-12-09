В Україні різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.

"Наразі у системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одеської області, що постраждала під час восьмої ракетної атаки, також частково введено в роботу об'єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дало змогу запустити роботу системи опалення.

Крім того, прем'єр зазначив, що непроста ситуація в Київській області, де ворог завдав удару по об'єктах генерації, через що на лівобережжі дефіцит більш суттєвий.

"Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об'єкти генерації та розподільні мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, що уповільнюють не лише відновлювальні роботи, а й роботу саперних бригад", - сказав Шмигаль.