США передали Україні 30 екскаваторів для для відновлення пошкоджених тепломереж

У межах проєкту енергетичної безпеки України, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 25 теплокомуненерго України отримали 30 екскаваторів для ремонту тепломереж, пошкоджених внаслідок агресії Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України за результатами брифінгу за участі посла США в Україні Бріджит Брінк, в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського та директора Місії USAID в Україні Джеймса Хоупа.

"Внаслідок обстрілів інфраструктура теплопостачання в багатьох містах України зазнала значних пошкоджень. Також знищено багато комунальної техніки, яка необхідна для проведення оперативних ремонтних робіт. Дякуємо Уряду США та USAID за надану техніку, яка дозволить пришвидшити ремонтні роботи й відновити подачу тепла та гарячої води в оселі українців", - сказав Лозинський.

Екскаватори вже отримали теплокомуненерго Києва, Львова, Одеси, Харкова, Житомира, Вінниці, Коростеня, Василькова, Броварів, Білої Церкви, Дніпра, Полтави, Кременчука, Білгорода-Дністровського, Ковеля, Тернополя, Кропивницького, Луцька, Рівного, Ватутіна, Охтирки, Миколаєва, Хмельницького та Запоріжжя.