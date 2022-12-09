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Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць
09:40 09.12.2022 |
Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за листопад 2022 року. Вартість становила 28 855,75 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 24,6% менше, ніж на місяць раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.
Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
За даними міністерства, середня ціна у 2022 році становила:
Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ , тепло та гарячу воду під час війни.
Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
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