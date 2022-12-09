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АНАЛІТИКА

Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць

 

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за листопад 2022 року. Вартість становила 28 855,75 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 24,6% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна у 2022 році становила:

 

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ , тепло та гарячу воду під час війни.

Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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