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Франція передала Україні партію генераторів
08:56 09.12.2022 |
Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міненерго у Facebook.
Зазначається, що допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.
"Українські енергетики утримують другий фронт у цій війні з Росією - енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються, безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів у таких умовах дуже цінна. І ми дякуємо Франції за підтримку і, зокрема, ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", - наголосив заступник голови Міненерго Фарід Сафаров.
Як зазначили у Міненерго, обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського союзу.
На початку грудня в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, закуплених мешканцями цієї країни та представниками бізнесу.
Також раніше повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо постачання в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період вимкнення світла.
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