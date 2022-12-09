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АНАЛІТИКА

Франція передала Україні партію генераторів

 

Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міненерго у Facebook.

Зазначається, що допомога включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВт до 40 кВт.

"Українські енергетики утримують другий фронт у цій війні з Росією - енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються, безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів у таких умовах дуже цінна. І ми дякуємо Франції за підтримку і, зокрема, ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", - наголосив заступник голови Міненерго Фарід Сафаров.

Як зазначили у Міненерго, обладнання було придбано у Франції та доставлено до України за допомогою механізму цивільного захисту Європейського союзу.

На початку грудня в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, закуплених мешканцями цієї країни та представниками бізнесу.

Також раніше повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо постачання в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період вимкнення світла.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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